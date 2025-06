Il tributo alla memoria | Marcello Bignami un faro È stato il nostro maestro

Un omaggio commosso a Marcello Bignami, figura luminosa e guida instancabile per la comunità. La cerimonia di intitolazione della sede del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia in via Cassoli ha reso onore al suo ricordo, sottolineando il ruolo di mentore e faro che ha rappresentato. Un tributo doveroso a chi ha lasciato un'impronta indelebile, ispirando le nuove generazioni a proseguire con passione e dedizione.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia in via Cassoli intitola la propria sede a ‘ Marcello Bignami ’. La cerimonia si è tenuta nella mattinata di ieri. Erano presenti i vertici del partito, tra cui il capogruppo alla Camera onorevole Galeazzo Bignami, il senatore Alberto Balboni, l’onorevole Mauro Malaguti, il consigliere regionale Fausto Gianella, il coordinatore provinciale FdI e vicesindaco Alessandro Balboni e il presidente del circolo FdI Mauro Possanza. "Per tutti noi della nostra generazione Marcello Bignami – ricorda Malaguti – è stato un punto di riferimento. Attorno a lui è cresciuta la nuova leva del partito tra cui Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tributo alla memoria: "Marcello Bignami, un faro. È stato il nostro maestro"

