Il tribunale dei ministri insiste ancora su Sangiuliano e Boccia E chiede al Senato l’autorizzazione a procedere per peculato dell’ex ministro

Il Tribunale dei Ministri di Roma non si arrende e rilancia le investigazioni su Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, focalizzandosi sulle chat WhatsApp riguardanti la misteriosa "chiave d’oro" donata dal sindaco di Pompei. Dopo aver presentato al Senato le richieste di autorizzazione a procedere per peculato, il procedimento si infittisce, alimentando suspense e interrogativi sulla trasparenza e integrità delle alte cariche italiane. La vicenda promette sviluppi sorprendenti che potrebbero scuotere il panorama politico.

Il tribunale dei ministri di Roma non si arrende e riprova a dare la caccia ufficiale alle chat whatsapp fra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la sua mancata consulente Maria Rosaria Boccia. Ad interessare tutti i passaggi dei colloqui a proposito della chiave d’oro donata al ministro dal sindaco di Pompei. Le richieste dei giudici erano già state trasmesse in Senato l’11 aprile scorso, ma respinte prima dalla giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Ora il collegio per i reati ministeriali del tribunale di Roma ci riprova, chiedendo al Senato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Sangiuliano per il reato di peculato di cui all’articolo 314 del codice penale. 🔗 Leggi su Open.online