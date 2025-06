Il Triangolo delle Bermuda | coinvolte Napoli Juve e Man United | Si rinforzano tutte e tre

Il Triangolo delle Bermuda del calcio si infiamma: Napoli, Juventus e Manchester United si preparano a rinforzarsi simultaneamente, dando il via a un calciomercato di grande ritmo. Con l’apertura ufficiale il 1° luglio, tutte e tre le big sono pronte a rivoluzionare le proprie rose. L’attesa cresce: chi sarà il grande colpo di questa sessione? Restate con noi, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

