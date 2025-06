il tg dei ragazzi plastica e bufale da primo premio

Il tg dei ragazzi, vincitore del primo premio al Concorso nazionale di Federchimica Giovani, smaschera le bufale sulla plastica e promuove un futuro più sostenibile. Con entusiasmo e consapevolezza, gli studenti delle classi 2B e 2H della scuola media Confalonieri dimostrano come informazioni corrette possano fare la differenza nella lotta all’inquinamento. È tempo di fare chiarezza: il cambiamento parte da noi e dai nostri messaggi.

Le materie plastiche sono dannose per l’ambiente e devono essere sostituite; la plastica produce rifiuti e causa problemi di smaltimento, dunque va sostituita con carta e materiali degradabili; la plastica impiega mille anni per degradarsi. Sono tante le “fake news“ sulla plastica argomentate e smontate dal TG dei ragazzi di 2B e 2H della scuola media Confalonieri che hanno vinto il primo premio al Concorso nazionale di Federchimica Giovani, per le scuole, sezione plastica. Centinaia le classi partecipanti al concorso, volto a incentivare lo studio delle materie Stem, ma il lavoro degli studenti monzesi è stato quello più convincente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it