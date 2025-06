il tesoro dei turisti stranieri spese con carta oltre i 20 miliardi

Il turismo internazionale in Italia continua a fare scuola, con una spesa con carta che nel 2024 ha superato i 20,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 37.9% rispetto al 2022. Statunitensi fidelizzati, sauditi e emiratini tra i top spender, brasiliani e australiani con la crescita più rapida: sono numeri che raccontano un Paese sempre più attrattivo e dinamico. Scopriamo insieme le tendenze e le opportunità di questo vivace scenario.

Il valore della spesa con carta dei viaggiatori stranieri nel 2024 in Italia ha superato i 20,9 miliardi di euro, in crescita del 37.9% rispetto al 2022. Gli statunitensi sono i più fidelizzati, i turisti di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti i big spender, brasiliani e australiani quelli con crescita maggiore. Emerge dalla prima edizione del Rapporto Tourism and Incoming Watch elaborato da Nexi con la direzione scientifica dell'Osservatorio Nazionale del Turismo del ministero del Turismo. Con oltre 3,8 miliardi spesi, gli americani rappresentano il 18.3% dell'incasso totale (e sono di gran lunga i visitatori stranieri più frequenti, a Milano in primis), mentre i viaggiatori provenienti dai Paesi arabi sono i più alto-spendenti con una spesa media per carta pari a più del doppio rispetto a quella di tutti gli altri Paesi (913 euro per l'Arabia Saudita e 822 per Emirati Arabi Uniti, contro una media di 411).