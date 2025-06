il tempo che ci libera

Ma con il tempo, si scopre che la vera libertà risiede nel saper rallentare, ascoltare se stessi e godersi ogni istante senza fretta. È il momento in cui il cuore si apre a nuove possibilità, più autentiche e profonde. Il tempo ci libera, e in questa libertà troviamo la vera essenza della vita, quella che ci permette di essere semplicemente noi stessi.

C’è un’età nella vita in cui non si corre più. Non perché non si possa farlo fisicamente, ma perché, finalmente, non si ha più motivo di farlo. È un momento che arriva in punta di piedi, senza una data esatta, e che porta con sé una consapevolezza nuova: non si è più obbligati a dimostrare nulla a nessuno. Quando si è giovani, ogni giorno è una rincorsa: al lavoro, all’amore, al successo, alla bellezza, alla maternità o alla paternità perfetta, al giudizio degli altri. È una corsa cieca, a volte feroce, in cui si tenta di “costruire” la propria vita come se fosse un castello di carte: basta un soffio di vento e tutto può crollare. 🔗 Leggi su Lortica.it