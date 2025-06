Il Summer festival di Rds fa centro | in piazza si balla

Il Summer Festival di RDS ha fatto centro, trasformando piazza Garibaldi in un palcoscenico di pura energia e divertimento. Quasi settemila spettatori hanno invaso la piazza per vivere l’esperienza unica di Serena Brancale e Capo Plaza, tra musica coinvolgente e un’atmosfera elettrizzante. La magia del live si percepisce già dal primo beat, e il festival promette ancora emozioni indimenticabili…

Rds Summer Festival, in quasi settemila in piazza per Serena Brancale e Capo Plaza, gli ospiti più attesi della serata di ieri. Un palco maestoso quello allestito davanti all'ex Filanda, nel lato nord di piazza Garibaldi. Al di là delle transenne, un mare di persone, un colpo d'occhio fantastico: si balla con le mani in alto con il dj set in attesa dei live. A scaldare i motori è anche il contest 'Galbanino il palco è tuo' e i gadget lanciati dallo stesso palco dopo ogni esibizione. Su piazza Gairbaldi scende lentamente la notte, le luci del palco diventano più visibili come quelle dei cellulari che si spostano a ritmo di musica come fossero tante stelle.