Il sorriso di La Russa la stanchezza di Crosetto il saluto di Salvini Queste le avete viste?

calende, un vivido esempio di come Roma continui a pulsare di vitalità e passione, nonostante il caldo torrido. La città si conferma ancora una volta un palcoscenico di incontri, emozioni e impegni importanti, testimoniando l’inesauribile spirito romano che anima ogni suo angolo. In questa cornice di eventi, il nostro sguardo si perde tra sorrisi, saluti e stanchezza, mentre il cuore batte forte alla vita che non si ferma mai.

La calura estiva non perdona, ma nella Capitale, e non solo, non si fermano gli eventi mondani né le manifestazioni. Gli appuntamenti della settimana hanno visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima alla Camera e al Senato per le comunicazioni pre Consiglio europeo, poi proprio al Consiglio europeo. Nel mezzo, presentazioni di libri, incontri pubblici, manifestazioni di piazza e celebrazioni di anniversari. Nonché la Festa delle istituzioni organizzata da Formiche, che ha visto partecipare ministri, parlamentari, il sindaco di Roma Gualtieri e il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il sorriso di La Russa, la stanchezza di Crosetto, il saluto di Salvini. Queste le avete viste?

