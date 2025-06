Il sogno di Davide Piampiano Inaugurata la country house immaginata da nonno e nipote

Il sogno di Davide Piampiano si è finalmente realizzato con l'inaugurazione della "Country House" alle porte di Assisi, un progetto ideato e sostenuto con passione dal nonno e dal nipote. Un tributo alla loro visione e dedizione, questa struttura rappresenta più di una semplice accoglienza: è il simbolo di un legame speciale tra generazioni. La storia prosegue, lasciando spazio a nuovi capitoli di successi e ricordi indimenticabili.

Davide Roscini e Davide Piampiano, nonno e nipote, hanno visto coronato il loro progetto: è stata inaugurata il " Sogno di Davide ", country house alle porte di Assisi. Il nonno voleva dare vita a un importante progetto per il quale si era battuto sino alla fine, ma, scomparso nel 2016, non era riuscito a portarlo a compimento. Il nipote, Davide Piampiano, qualche mese dopo, non ancora diciottenne, aveva convinto la famiglia a sottoscrivere il documento che il nonno non aveva potuto firmare e a partire con progetto. Nell’assoluta inconsapevolezza che lui, pieno di entusiasmo ed energia, morto prematuramente, a 24 anni in un incidente di caccia, non avrebbe visto la concretizzazione dell’idea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sogno di Davide Piampiano. Inaugurata la country house immaginata da nonno e nipote

