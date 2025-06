Il sogno della sala per tutta la Brianza Est

Il sogno di una sala teatrale per tutta la Brianza Est sta prendendo forma, promettendo di diventare un punto di riferimento culturale in un territorio che desidera ardentemente cultura e spettacolo. Il Cineteatro Duse rappresenta un investimento coraggioso e necessario, pronto a riempire un vuoto storico. Ma i dubbi economici sulle dimensioni e sulla sostenibilità di questa impresa rimangono, alimentando interrogativi che solo il tempo potrà sciogliere.

"Un investimento di questa portata era doveroso in un settore-chiave per lo sviluppo. Nel Vimercatese manca un teatro degno di questo nome e nonostante tutti i tentativi dei nostri vicini consumati negli anni siamo ancora orfani. Il Cineteatro Duse darà asilo a tutti". Così Agrate Brianza salutò l’acquisto che ha l’ambizione di riempire un vuoto in un territorio ricco e che ha sempre fame di cultura. Ma i i dubbi economici sulle dimensioni dell’operazione ci sono sempre stati. L’opzione di subentrare nella vecchia sala parrocchiale si era fatta strada nella mente dell’amministrazione comunale dopo la rinuncia a realizzare l’auditorium nel perimetro del nuovo asilo di via don Gnocchi, quello hi-tech da 5 milioni di euro pagato da Cina Mercato: 250 posti sarebbero costati dai 700mila agli 800mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sogno della sala per tutta la Brianza Est

In questa notizia si parla di: sala - brianza - sogno - tutta

Chi era Walter Sala, il ciclista morto dopo essere stato urtato da un’auto a La Valletta Brianza - Walter Sala, un ciclista di 66 anni, è tragicamente deceduto a La Valletta Brianza dopo essere stato investito da un'auto.

Creare il proprio armadio su misura: non è un sogno, ma una vera realtà firmata Ferri Mobili! Puoi progettare i mobili dei tuoi spazi secondo le tue esigenze e preferenze, tutto perfetto al millimetro. Ti aspettiamo in showroom per vedere la nostra selezione di Vai su Facebook

Il sogno della sala per tutta la Brianza Est; Cineteatro Duse, costi raddoppiati. Il Comune congela il restyling; I 5 anni degli Amici di Ceci: da sogno nato in pandemia a punto di riferimento per i cani.

Il sogno della sala per tutta la Brianza Est - "Un investimento di questa portata era doveroso in un settore- Secondo ilgiorno.it

Collezione Agrati, un sogno in alta Brianza | il manifesto - (Alias Domenica) Veduggio con Colzano è un paese dell’alta Brianza, di poco più di quattromila abitanti. Segnala ilmanifesto.it