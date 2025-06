Il sindaco scopre una discarica abusiva e viene preso a schiaffi dal proprietario del terreno

Un'azione di civiltà si trasforma in un dramma a Seclì, nel cuore del Salento, dove il sindaco Andrea Finamore è stato brutalmente aggredito dal proprietario di un terreno dopo aver scoperto una discarica abusiva. Un episodio che scuote le fondamenta della comunità e mette in luce le sfide quotidiane di chi lavora per il bene comune. La vicenda, raccontata da LeccePrima, evidenzia quanto siano ancora forti le resistenze al cambiamento.

Un episodio a dir poco increscioso quello avvenuto a Seclì, piccolo borgo del Salento, dove il sindaco Andrea Finamore è stato schiaffeggiato e minacciato di morte per aver fatto il suo dovere di primo cittadino. A raccontare i fatti è LeccePrima. La scoperta della discarica e le minacce. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sindaco - discarica - scopre - abusiva

Discarica di Raibano in fiamme, il sindaco Ugolini: "Chiediamo di vigilare sulla sicurezza dell’impianto" - Un incendio alla discarica di Raibano ha acceso l’allarme tra i cittadini e le autorità locali. Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, e l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia hanno convocato un vertice con Herambiente per garantire la massima sicurezza dell’impianto.

Guardia Agroforestale scopre discarica abusiva di rifiuti speciali a Dragoni.; VIDEO: Crotone, la Gdf scopre un'altra discarica abusiva da 1000 mq con 300 tonnellate di detriti edili; Una frana ha fatto riemergere una discarica degli anni Settanta.

Salento, sindaco aggredito: voleva denunciare una discarica abusiva - Nei giorni scorsi, il sindaco di Seclì, Andrea Finamore, è stato oggetto di gravi minacce. Si legge su msn.com

Capaccio Paestum, discarica fuorilegge: imprenditore nei guai - Prosegue l'attività di controllo e repressione dei reati ambientali nel territorio di Capaccio Paestum, nell'ambito del piano avviato dall'amministrazione comunale guidata ... Segnala ilmattino.it