Il serpente del grano

Il serpente del grano si intreccia in un quadro inquietante di eventi che potrebbero scuotere l’umanità. Le segnalazioni, chiare e nette, ci invitano a non ignorare la realtà: non si tratta di una semplice traversata, ma di un viaggio cruciale verso il destino collettivo. È ora di aprire gli occhi e affrontare la rischio, perché il futuro dipende dalle scelte che faremo oggi.

Il quadro generale di quanto potrebbe accadere, se il giro che sta facendo tribolare l’umanità arrivasse al termine, traspare dalle diverse informazioni, abbastanza chiare nella forma. Esso è operato in condizioni talmente esplicite, che solo chi vuole imitare lo struzzo (solo con due zeta.) finge ancora di non vedere che la barca, non una delle carrette del mare che spostano sventurati da una parte all’altra del mondo, ma quella che fu una stella della marineria mercantile di tutti i mari, l’Occidente, è entrata in rotta di collisione con un enorme iceberg. Questo disastro, annunciato ormai da tempo, è identificato con il termine “malaffare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: serpente - grano - condizioni - talmente

Cosa ci faceva un serpente del grano in strada ad Alessandria? Chi è questo rettile costrittore - Un serpente del grano avvistato in strada ad Alessandria ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che hanno allertato i Carabinieri del nucleo CITES.

Genova, un serpente del grano in pieno centro: recuperato dalle guardie zoofile.

Serpente del grano avvistato in pieno centro a Padova: i passanti preoccupati chiamano il 113 - MSN - Non è velenoso ma chi se lo è trovato davanti in via Cesare Battisti si è preoccupato ... Da msn.com

Come è arrivato un serpente del grano su un treno diretto a Milano. L'erpetologo: "Meglio non maneggiarlo" - Fanpage.it - Sul Frecciarossa 8814 diretto a Milano è stato trovato un serpente del grano che ha causato il panico tra i passeggeri. Si legge su fanpage.it