Il salvataggio di un bambino dopo un raid russo a Odessa

In un drammatico atto di coraggio, le squadre di soccorso ucraine hanno estratto un bambino da un edificio in fiamme a Odessa, colpito da un raid russo. Mentre l’allarme aereo non smetteva di risuonare, altri quattro sopravvissuti sono stati tratti in salvo e le vite di molte persone sono state salvate grazie all’impegno dei soccorritori. Questa scena di speranza si staglia come simbolo di resilienza in un contesto di devastazione e dolore.

Odessa, 28 giu. (askanews) - Le squadre di soccorso ucraine salvano un bambino da un edificio residenziale di 21 piani in fiamme a Odessa, dopo un attacco russo nella notte. In tutto sono state salvate 5 persone, mentre l'allarme aereo continuava a risuonare. Le autorità locali hanno confermato che almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il salvataggio di un bambino dopo un raid russo a Odessa

In questa notizia si parla di: odessa - bambino - russo - salvataggio

Il salvataggio di un bambino dopo un raid russo a Odessa; Il salvataggio di un bambino dopo un raid russo a Odessa; Raid russo su Sumy: decine di morti, anche due bimbi. Usa: 'Indecente'.

Il salvataggio di un bambino dopo un raid russo a Odessa - Le squadre di soccorso ucraine salvano un bambino da un edificio residenziale di 21 piani in fiamme a Odessa, dopo un attacco russo nella notte. Da libero.it

Ucraina, attacco russo a Odessa causa due morti e 14 feriti: il video dei soccorsi - In Ucraina, la Russia ha attaccato la città meridionale di Odessa nella notte, uccidendo due persone e ferendone almeno altre 14, secondo quanto riferito dal ... lapresse.it scrive