Il Sacrario cambia volto via la parete verde tra la pensilina e l' asilo nido | FOTO

Il Sacrario si trasforma: via la parete verde tra la pensilina e l’asilo nido, dando nuova vita all’area. I lavori di riqualificazione, finanziati dal PNRR, promettono di rendere lo spazio più accogliente e funzionale per tutta la comunità. Un importante passo verso la rigenerazione urbana che valorizza il nostro patrimonio e migliora la qualità della vita di cittadini e bambini. La trasformazione è in atto, e il volto del Sacrario sta cambiando per meglio riflettere il futuro.

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area del Sacrario, con particolare attenzione alla zona della pensilina. L’intervento, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), permetterà la rigenerazione urbana della zona destinata alla sosta dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: sacrario - pensilina - cambia - volto

Lavori alla pensilina del Sacrario, l'ufficio turistico si sposta - A partire dal primo giugno, l'ufficio informazioni turistiche si sposta in via Ascenzi, nei nuovissimi locali dell'infopoint per la via Francigena! Questo trasloco non è solo una questione logistica, ma un passo verso una maggiore valorizzazione del nostro territorio, fulcro di storia e cultura.

Nuovo ufficio informazioni, point per le valigie e oasi nella pensilina del Sacrario: Viterbo cambia volto per i turisti.

Pensilina del Sacrario, al via i lavori di riqualificazione - L’intervento è stato finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giubileo. Da civonline.it

Bari, l’archistar Boeri svela la nuova pensilina delle Fal: corso Italia cambia volto - La pensilina sarà parallela a corso Italia sbalza di circa un metro per lato oltre la banchina dei binari e sarà più alta: questo consentirà di avere più luce ed aria. bari.repubblica.it scrive