Nel complesso mosaico dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, l’Oman emerge come un attore silenzioso ma fondamentale, grazie alla sua posizione strategica e alla capacità di fungere da mediatore affidabile. La sua neutralità e il ruolo di ponte tra le parti hanno facilitato incontri cruciali, anche in momenti di elevata tensione. Particolarmente significativo è stato il suo coinvolgimento nelle trattative sul nucleare iraniano, dove ha contribuito a mantenere aperto il dialogo e a favorire la stabilità regionale.

Lo snodo del negoziato di pace tra Iran e Stati Uniti è stato tradizionalmente un paese che nel turbolento calderone mediorientale mantiene un profilo defilato (in linea con la natura dei suoi abitanti) ma cruciale: il sultanato dell'Oman. Il ruolo dell'Oman apparve determinante già all'epoca dell'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa) siglato nel 2015 da Obama, nonché da Unione europea e dal P5+1 (i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – più la Germania). L'architetto di quel successo diplomatico, poi cancellato da Donald Trump all'inizio del suo primo mandato, fu Sayyid Badr bin Hamad al Busaidi, all'epoca segretario generale del ministero degli Esteri, promosso a ministro nel 2020 dal nuovo sultano Haitham.

