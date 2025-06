Il ruolo dell’Italia in Sud America passa anche dal contrasto alle mafie

L’Italia rafforza il proprio ruolo in Sud America non solo attraverso investimenti e cultura, ma anche combattendo attivamente le mafie. Giovedì a San Paolo, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il procuratore generale dello Stato brasiliano hanno firmato un accordo strategico per creare task force investigative permanenti. Un passo decisivo verso la collaborazione internazionale, volto a smantellare le reti criminali e proteggere i cittadini di entrambi i Paesi.

Giovedì, a San Paolo, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il procuratore generale dello Stato di San Paolo hanno siglato un accordo tecnico “avanzato”, volto a istituire task force investigative permanenti formate da magistrati e forze di polizia di entrambi i Paesi. Obiettivi: condivisione in tempo reale di informazioni sui flussi finanziari e sulle reti del crimine organizzato, scambio di best practice investigative e percorsi di formazione specialistica congiunta. Il memorandum si inserisce nella cornice della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, e dei suoi protocolli, che già prevedono strumenti come squadre miste e mutuo riconoscimento delle misure cautelari. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il ruolo dell’Italia in Sud America passa anche dal contrasto alle mafie

