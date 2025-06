Il ritorno di Nadia Rossi | l’ex consigliera Pd diventa la nuova presidente di Anthea

Il ritorno di Nadia Rossi, ex consigliera regionale del PD, segna un nuovo capitolo nel panorama amministrativo di Rimini. Dopo aver lasciato inaspettatamente il suo incarico, ora assume il ruolo di presidente di Anthea, società chiave per il verde e la manutenzione locale. Una riscoperta sorprendente quella di Rossi, che ora si prepara a guidare con entusiasmo questa realtà fondamentale per la città . La sua esperienza promette di portare novità e sviluppo, e la sua storia è tutta da seguire.

Si rivede Nadia Rossi. Dopo la mancata ricandidatura, l'ex consigliera regionale Pd è stata nominata nuova amministratice di Anthea, società partecipata che si occupa del verde e della manutenzione a Rimini e in altri comuni. Rossi fino a pochi mesi fa sembrava destinata alla poltrona di presidente di Acer (l'agenzia casa che gestisce gli alloggi popolari). Ma alla fine resterà al timone di Acer Claudia Corsini. Per Rossi invece ora si spalancano le porte di Anthea. La sua nomina è stata ufficializzata l'altra sera dal sindaco Jamil Sadegholvaad in consiglio comunale. Per Nadia Rossi, che aveva fatto buon viso a cattivo gioco dopo aver capito che il Pd avrebbe puntato su altri per le candidature in Regione, un ritorno importante in una società che si occupa di tanti cantieri e servizi.