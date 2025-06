Il regime iraniano seppellisce i suoi morti tra sospetti e complotti

Il regime iraniano seppellisce i suoi morti tra sospetti e complotti, alimentando tensioni e incertezze. La recente dichiarazione di un leader religioso, che afferma che la storia dell’Iran si divise in un prima e un dopo l’aggressione sionista e americana, riflette le profonde divisioni e il clima di conflitto persistente. Un’analisi che ci invita a riflettere su come queste narrative plasmino il futuro di questa regione complessa e in continuo mutamento.

“La storia dell’Iran si dividerĂ in un prima e in un dopo l’aggressione dell’entitĂ sionista e dell’America” ha detto ieri, a Teheran, alla preghiera del venerdì l’hojjatoleslam Se. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il regime iraniano seppellisce i suoi morti tra sospetti e complotti

In questa notizia si parla di: regime - iraniano - seppellisce - suoi

Cannes 2025: Palma d’Oro a Jafar Panahi, il regista iraniano dissidente che sfida il regime. Tutti i premi - Al 78° Festival di Cannes, la Palma d’Oro è andata a Jafar Panahi, regista iraniano dissidente vittima di persecuzioni e repressioni.

Il regime iraniano seppellisce i suoi morti tra sospetti e complotti; Lo scudo di pietra: come l'Iran seppellisce il suo programma nucleare sotto la montagna; La vendetta iraniana “a tempo debito”.

Il regime iraniano seppellisce i suoi morti tra sospetti e complotti - Teheran si prepara ai funerali degli scienziati e dei comandanti uccisi nell'attacco degli Stati Uniti. Segnala ilfoglio.it

Il regime in Iran è ancora più brutale. Ma Trump, che prima voleva cambiarlo, ora valuta di pagarlo - Le ong segnalano un aumento esponenziale degli arresti di massa e delle esecuzioni, in una fase di fragilità della Repubblica islamica. Lo riporta huffingtonpost.it