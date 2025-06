Il ranking ATP degli italiani prima di Wimbledon | Sinner n1 Musetti in top-10 Cobolli precede Berrettini

Il countdown per Wimbledon 2025 è ormai iniziato: dal 30 giugno al 13 luglio, il prestigioso torneo sull’erba promette emozioni e sorprese. L’Italia si presenta con grandi speranze, guidata da Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e Lorenzo Musetti, tra i top 10. Con un ranking stellare e tanta determinazione, i nostri talenti sono pronti a lasciare il segno in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La suspense è già alle stelle!

Wimbledon 2025 si aprirà lunedì 30 giugno e ci terrà compagnia fino a domenica 13 luglio. Il terzo Slam della stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente, l’Italia proverà a sognare in grande soprattutto con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: il fuoriclasse altoatesino si presenterà sull’erba londinese da numero 1 del mondo, mentre il talentuoso toscano giocherà da numero 7 del mondo. I due azzurri non hanno giocato nell’ultima settimana: Sinner ha mantenuto la vetta del ranking ATP con 10.430 punti davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (9.300) e al tedesco Alexander Zverev (6.500), mentre Musetti ha conservato la settima piazza e si appresta a disputare il suo primo torneo stagionale su questa superficie visto che non gioca dalla semifinale del Roland Garros durante la quale ha accusato un infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it