Il radar non funziona | a Linate Malpensa e Orio bloccato il traffico aereo

Un'improvvisa emergenza al radar di Enav a Milano Linate ha causato il blocco totale del traffico aereo nel nord-ovest Italia, coinvolgendo anche Malpensa e Orio. La situazione, iniziata nel pomeriggio di sabato 28 giugno, sta creando notevoli disagi per passeggeri e operatori. Scopriamo insieme come si stanno gestendo le ripercussioni e quali sono le possibili soluzioni per tornare alla normalitĂ .

Il traffico aereo è bloccato in tutto il nord-ovest d'Italia a causa del "ko" al radar di Enav, l'Ente nazionale per l'assistenza al volo, collocato all'aeroporto di Milano Linate. Il malfunzionamento si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 28 giugno e ha ripercussioni sul traffico aereo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Guasto al centro radar di Milano: dalle 21 traffico aereo azzerato su tutto il Nordovest; Traffico aereo, sospesi voli in scali nel Nord-Ovest per guasto a centro radar; Blackout radar blocca i cieli del Nord Italia: traffico aereo paralizzato e voli cancellati.

Guasto al radar Enav di Linate blocca i voli nel Nord-Ovest Italia: cosa è accaduto - Un guasto tecnico al Centro di Controllo d'Area di Milano, situato all'aeroporto di Linate, ha paralizzato per circa due ore il traffico aereo sull'intero Nord- Da hdblog.it

Blackout radar blocca i cieli del Nord Italia: traffico aereo paralizzato e voli cancellati - Un guasto al sistema radar ha mandato in tilt lo spazio aereo del Nord Italia: cieli chiusi su Lombardia, Piemonte e Liguria ... Scrive fanpage.it