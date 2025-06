Il questore Dosi | Disagio giovanile e spaccio | i controlli hanno dato risultati

Il questore di Modena evidenzia con orgoglio come i controlli efficaci abbiano contribuito a ridurre disagio giovanile e spaccio, grazie alla collaborazione dei cittadini. In un quadro in costante evoluzione, le forze dell’ordine si adattano per rispondere alle sfide emergenti. L’attività investigativa ha ottenuto risultati concreti, ma il fenomeno dello spaccio rimane una preoccupazione centrale, richiedendo impegno continuo e strategie innovative per garantire la sicurezza di tutti.

"Ringrazio i modenesi per l'alto senso civico che li contraddistingue e la loro collaborazione. Le situazioni che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno sono in continuo cambiamento e il nostro compito è proprio quello di rimodulare il modo di affrontare i problemi in relazione ai fenomeni che si palesano. L'attività investigativa ha dato i suoi risultati ma ci siamo dovuti confrontare con tante cose nell'ultimo anno: il fenomeno dello spaccio e quindi del consumo di sostanze così come la devianza giovanile e gli episodi di sopraffazione nella zona delle autocorriere. Abbiamo rimodulato i servizi, aumentato i presidi arrivando a risultati importanti.

