Il prossimo fronte per l’Italia si dipana tra incontri diplomatici di grande rilievo, come quello tra Meloni e Macron, vertici NATO e il Consiglio Europeo, tutti con un filo conduttore: la situazione intricata in Libia. Un paese diviso, sull’orlo del caos, che rappresenta una sfida cruciale per la stabilità regionale. Ma qual è il vero impatto di queste alleanze e decisioni? Scopriamolo insieme, perché il futuro dell’Italia e del Mediterraneo dipende da questa delicata partita.

Il prossimo fronte, per l'Italia. C'è un filo sottile, ma forte, che lega tre storie importanti che hanno riguardato il nostro paese. Primo punto: l'incontro Meloni-Macron. Secondo punto: il vertice Nato. Terzo punto: il Consiglio europeo. La questione è una e si chiama Libia. Fino a oggi, fino a qualche tempo fa, la Libia, divisa in fazioni, sull'orlo di una guerra civile, dilaniata al suo interno. A ovest della Libia c'è il governo di Tripoli, guidato da Abdelhamid Dbeibah, sostenuto dall'Onu. Controlla la Tripolitania ed è rivale del generale Khalifa Haftar, che domina la Cirenaica a est. Fino a oggi, per Meloni, la minaccia libica era una minaccia al centro della quale vi era la possibilità di dover fare i conti con flussi improvvisi di migranti, e le politiche del governo, e anche quelle dell'Europa, hanno sempre avuto come obiettivo prioritario quello: fare tutto il necessario per responsabilizzare la Libia nel governare i flussi migratori.

