Il progetto itinerante di Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica con una nuova installazione a Perugia

Perugia si trasforma in un palcoscenico di sostenibilità con l’inaugurazione di “L’Italia in Cornice”, il progetto itinerante di Corepla che unisce arte, educazione e tutela ambientale. Attraverso installazioni interattive, questa iniziativa coinvolge cittadini e turisti nel viaggio verso un riciclo consapevole, celebrando le meraviglie del nostro Paese. La città umbra diventa così protagonista di una sfida ecologica che unisce bellezza e responsabilità, lasciando il segno per un futuro più verde.

Perugia, 26 giu. (askanews) – Ha preso il via da Perugia la nuova edizione de "L'Italia in Cornice", il progetto itinerante di Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica – pensato per promuovere l'importanza del riciclo consapevole e al tempo stesso raccontare le bellezze del nostro Paese. Nel capoluogo umbro, a Piazza del Melo, è stata inaugurata l'installazione urbana interattiva, composta da una cornice e due pannelli informativi realizzati interamente in plastica riciclata, creata dall'artista Ale Giorgini.

