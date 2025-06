Il professor Orsina | L’Europa è cambiata Il vento soffia a destra

In un'Europa sempre più indecisa e divisa, le ultime decisioni rimandate gettano un'ombra di incertezza sul futuro continentale. Con Donald Trump che rafforza il suo sguardo ostile, il professor Giovanni Orsina analizza se dietro questa strategia ci sia un tentativo di smembrare l’Unione. È davvero l’Europa nel mirino del presidente americano o si tratta di una semplice manovra geopolitica? Scopriamolo insieme.

Roma, 28 giugno 2025 – L’Europa, tanto per cambiare, giovedì ha scelto di non scegliere e ha rinviato la decisione su tutti i punti fondamentali. Non è la prima volta, ma ora c’è un contesto più minaccioso: l’attacco frontale dell’alleato ostile Donald Trump. Professor Giovanni Orsina, il vero obiettivo del presidente americano è sfasciare l’Europa? “Non la metterei proprio così – risponde il direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Luiss –, Trump ha un approccio pragmatico. Certamente ha in antipatia l’Unione, come peraltro ce l’hanno i suoi elettori. Ma non credo abbia il disegno di romperla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il professor Orsina: “L’Europa è cambiata. Il vento soffia a destra”

