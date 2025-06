Il Pride sfida Orban | Ue e campo largo volano a Budapest contro il divieto

Budapest si prepara a essere il cuore pulsante del Pride, una vibrante protesta contro il divieto imposto da Viktor Orban che silenzia i diritti Lgbtq+. Tra tensioni diplomatiche e unita solidarietà delle forze italiane di centrosinistra, la manifestazione promette di essere un gesto forte di libertà e inclusione. Unione, coraggio e determinazione sono pronti a sfidare i confini della repressione, perché i diritti non possono essere messi in pausa.

Budapest sarĂ teatro del Pride, in protesta contro la legge voluta dal premier ungherese Viktor Orban che impedisce ogni manifestazione in difesa dei diritti Lgbtq+. Una situazione che ha innescato scintille tra il primo ministro e Ursula von der Leyen, oltre ad aver risvegliato lo spirito delle varie frange della sinistra italiana che voleranno in Ungheria per prendere parte al corteo. Lo squadrone solidale vede uniti Pd, M5S, Azione, Avs, +Europa e Italia Viva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it