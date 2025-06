Il prezioso archivio di Sante | Mio padre testimone di un’epoca

il prezioso archivio di Sante Montanari ci rivela non solo le immagini di un'epoca passata, ma anche l'anima di un giornalismo autentico e appassionato. Attraverso gli occhi di Annamaria, figlia e custode di quei ricordi, possiamo riscoprire un mondo in cui le parole e le immagini erano il ponte tra realtà e sentimento. Un patrimonio che ancora oggi illumina e ispira il nostro modo di comunicare. Allora, soffermiamoci su ciò che rende eterno il valore di un racconto sincero...

’Uei bibo’ se lo sono sentiti dire in tanti da Sante Montanari, storico fotografo del Carlino, eppure lei, la figlia Annamaria, era la ‘biba’ per eccellenza, e oggi, attraverso gli occhi del padre morto nell’agosto 2022, è la testimone indiretta di un modo di fare giornalismo che non esiste più, se non in un riverbero. Ma anche il presente – fatto di computer, mail, social network e programmi avveniristici – è debitore di quel passato. Allora, ai tempi di Sante, fotoreporter dal 1960 al 2008, tutte queste cose non c’erano. C’erano le macchine da scrivere e le camere oscure e c’erano gli articoli inviati in redazione in buste ‘fuori sacco’, per bypassare la posta ordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it