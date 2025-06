Il preoccupante immobilismo dei negoziati intermedi sul clima di Bonn

un certo senso di apprensione, dato il clima di stallo e la scarsa volontà di avanzare su temi cruciali. La mancanza di dialogo costruttivo tra le parti rischia di compromettere i progressi necessari per affrontare efficacemente la crisi climatica. È fondamentale che i negoziati tornino a essere un luogo di confronto aperto e produttivo, affinché si possano raggiungere risultati concreti e urgenti prima della Cop di Belém.

«Questi appuntamenti, di solito, sono più rilassati; sentire delegati discutere ad alta voce su decisioni prese sei mesi prima è un indice di mancanza di dialogo». A parlare è Jacopo Bencini, presidente di Italian climate network (Icn), che ha partecipato ai negoziati intermedi sul clima di Bonn, fondamentali nell’ottica della trentesima Conferenza delle parti (Cop) di Belém del 10-21 novembre. L’evento, durato due settimane, era già partito con il piede sbagliato a causa di un ritardo di quasi due giorni nell’adozione dell’agenda dei lavori. Un pessimo segnale che ha poi trovato conferme nell’esito finale del negoziato intermedio, che di solito serve a preparare (o quantomeno a immaginare) la bozza da discutere nelle sedi diplomatiche delle Cop. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il preoccupante immobilismo dei negoziati intermedi sul clima di Bonn

In questa notizia si parla di: negoziati - intermedi - clima - bonn

Oggi a Bonn inizia la 62ª conferenza intermedia sul clima (#SB62), fondamentale per costruire un risultato concreto alla #COP30. In questo articolo parliamo dei temi al centro dei negoziati e del ruolo della cooperazione multilaterale Vai su X

«Quasi zero» Il preoccupante immobilismo dei negoziati intermedi sul clima di Bonn; COP30, i negoziati intermedi di Bonn tracciano la rotta verso Belém; Conclusi i negoziati intermedi di Bonn senza risultati eclatanti.

Crisi climatica, i negoziati di Bonn deludono. Strada in salita verso la Cop30 che si terrà in Brasile - Finanza e piani nazionali adattamento tra i nodi irrisolti verso la Cop30 in Brasile ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Alla Conferenza di Bonn nessun accordo sulla finanza climatica. In attesa della Cop30 - I negoziati si chiudono senza risolvere i nodi rimasti dalla Cop29 di Dubai. Riporta repubblica.it