Il Premio Nobel per la Fisica Gerard ’t Hooft arriva a Salerno | incontro alla Pinacoteca Provinciale

La città di Salerno si prepara ad accogliere un evento di straordinaria rilevanza culturale: oggi alle 18:30, alla Pinacoteca Provinciale, sarà protagonista il Premio Nobel per la Fisica Gerard ’t Hooft. Considerato uno dei fisici teorici più influenti, la sua visita rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo della scienza e delle sue frontiere più avanzate. Non perdete questa opportunità di ascoltare una mente brillante che ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’universo.

