Il Premio Castellano Gli onori ai più meritevoli Grande evento al PalaBetti

una volta ancora l'importanza dello sport come veicolo di valori, dedizione e passione. Un'occasione speciale per celebrare i protagonisti che, con impegno e talento, hanno saputo distinguersi e portare in alto il nome della nostra comunità. Non perdete questa serata all’insegna dell’eccellenza sportiva, dove ogni premio sarà un riconoscimento alle storie di successo e agli sforzi quotidiani dei nostri atleti.

Dal calcio al ciclismo, dal basket alla pallavolo, dall’atletica leggera al tiro alla fune, dalla ginnastica artistica al karate e al kickboxing. Un riconoscimento ai più meritevoli, che si sono fatti onore nelle varie discipline sportive. E’ la prima edizione del "Premio Castellano dello Sport", iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino in programma martedì alle 21 al PalaBetti. Una serata per sottolineare una volta di più l’importanza che il Comune riserva all’attività sportiva, quale veicolo di socialità, di vita di relazione, ma anche di crescita individuale, tappa cruciale nella formazione del carattere e della personalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “Premio Castellano“. Gli onori ai più meritevoli. Grande evento al PalaBetti

In questa notizia si parla di: premio - castellano - meritevoli - palabetti

Il premio “Castellano dell’Anno” alla proloco di Castelsangiovanni - Il premio Castellano dell’Anno alla Pro Loco di Castel San Giovanni rappresenta un riconoscimento che celebra l’impegno e la passione di tutta la comunità.

GIUGNO MUSICALE CASTELLANO 2025 Mercoledì 4 giugno inizia il ”Giugno Musicale Castellano” Quattro serate musicali da assaporare nei luoghi-simbolo più importanti della cultura castellana (ingresso gratuito) . Quattro serate musicali da assapor Vai su Facebook

Il “Premio Castellano“. Gli onori ai più meritevoli. Grande evento al PalaBetti.

Arriva la prima edizione del 'Premio Castellano dello Sport' - Un riconoscimento ai più meritevoli, che si sono fatti onore nelle varie discipline sportive. Riporta gonews.it