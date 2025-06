Il premio a Pesaro Prima dato e poi negato promotori imbarazzati | Non possiamo parlare

In un clima di crescente imbarazzo, Pesaro si trova al centro di un episodio che mette in luce le ambiguità e le tensioni tra promotori e organizzatori. Dopo aver assegnato e poi negato un premio, le comunicazioni si fanno più elusive e complicate. La vicenda si chiude con promesse non mantenute e tentativi di evasione, lasciando il pubblico in attesa di risposte chiare. Una situazione che riflette le sfide e le ambiguità di eventi di alto profilo come quelli di Smau...

"Abbiamo parlato già con l’assessore Della Dora, io di più non posso dire". L’imbarazzo è palpabile, ogni nostra insistenza è inutile. Dall’altra parte della cornetta c’è Francesca Volpato, la manager degli eventi di Smau. Due telefonate. La prima finisce con una promessa non mantenuta: "La richiameremo". La seconda con la manager che si arrampica sugli specchi e poi butta giù. A mai più risentirci. Smau è una società che fa tante cose legate all’innovazione, tra cui eventi e premi destinati ad aziende ed enti pubblici. Giovedì scorso ha organizzato una di queste premiazioni ad Ascoli: si chiama Roadshow Marche ed è in stretta collaborazione con la Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il premio a Pesaro. Prima dato e poi negato, promotori imbarazzati: "Non possiamo parlare"

In questa notizia si parla di: prima - premio - pesaro - dato

Mister Movie | Amadeus Ritorna con “Like a Star” Anticipazioni Prima Puntata Talent Show, Giuria e Premio! - Mister Movie Amadeus torna in scena con "Like a Star", il talent show che accende i riflettori su aspiranti artisti pronti a trasformarsi nei loro idoli musicali.

venerdì mattina, alle ore 11.00, ospite a Radio Prima Rete, il conte Alessandro Nani Marcucci Pinoli dell’Alexander Museum Palace Hotel Radio Prima Rete | Hotel Alexander - Hotel Pesaro - Arte Contemporanea Vai su Facebook

Il premio a Pesaro. Prima dato e poi negato, promotori imbarazzati: Non possiamo parlare; 61ª Mostra del Nuovo Cinema. Antoine Chapon conquista tutti. Premio Pesaro a Gianni Amelio; Lotteria Italia, come controllare il biglietto e i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria.

Il premio a Pesaro. Prima dato e poi negato, promotori imbarazzati: "Non possiamo parlare" - Era tutto organizzato, poi 48 ore prima la telefonata: "Non venite". Da msn.com

Lotteria Italia: il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Pesaro - Cronaca - Agenzia ANSA - Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto E409084 venduto a Pesaro (Pu). ansa.it scrive