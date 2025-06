Il post con l' AI genera mostri | il Comune di Milano va il risparmio e diventa virale

Quando l’intelligenza artificiale incontra la creatività urbana, il risultato può essere sorprendente e divertente. Il Comune di Milano ha deciso di affidarsi a un AI per promuovere il risparmio, ma ciò ha scatenato reazioni virali e ironiche, con volti distorti e meme social che hanno fatto il giro del web. Un inciampo comunicativo che dimostra come, anche nel digitale, la spontaneità sia la chiave del successo.

Volti distorti e ironie social: inciampo comunicativo per il Comune di Milano che si è affidato all'intelligenza artificiale scatenando gli sfottò. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il post con l'AI genera mostri: il Comune di Milano va il risparmio e diventa virale

