Il piccolo clan familiare dentro quello dei Cursoti Milanesi | i ruoli gli affari e i contrasti

Il piccolo clan familiare all’interno dei Cursoti Milanesi incarna un mondo complesso fatto di ruoli, affari e contrasti. Divisi dalla sete di potere ma uniti dagli interessi economici legati alla droga, le nuove leve si scontrano per affermare la propria supremazia, pur sapendo che il traffico di stupefacenti rappresenta il cuore pulsante di questa realtà nascosta. Un equilibrio fragile che nasconde segreti e tensioni destinate a esplodere.

Divisi dalla sete di potere e uniti dagli interessi economici per la droga. Se da una parte le nuove leve dei Cursoti Milanesi erano impegnate a farsi la guerra per far prevalere la rispettiva frangia di appartenenza, dall'altra sapevano bene che la gestione del traffico di stupefacenti era linfa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it