Il Peglio conferma mister Giorgini. E la Falco annuncia nuovi ingaggi.

Il calcio dilettantistico si infiamma con conferme e nuove trattative che promettono emozioni sulla scena regionale. Mister Giorgini e la Falco annunciano rinforzi e cambi di strategia, mentre tra i protagonisti si delineano opportunità e sfide per attaccanti e difensori. La Vigor Senigallia si fa notare con un colpo importante, mentre altri club sognano di consolidare la propria rosa. La campagna di rafforzamento entra nel vivo, lasciando presagire una stagione ricca di sorprese e battaglie entusiasmanti.

Potrebbero dividersi le strade tra l’attaccante Broso e il Fossombrone. La K Sport Montecchio Gallo in attesa di stringere con l’attaccante Rivi dell’Urbania e Camilloni, difensore del Fossombrone (piace anche all’Urbania). La Vigor Senigallia si è assicurata le prestazioni dell’attaccante ex Castelfidardo Lorenzo Braconi classe 2002. La Vigor è riuscita a bruciare sul tempo la concorrenza della Maceratese. Andrea Migiani sarà ancora parte dello staff tecnico del Lunano calcio che ha come allenatore della prima squadra il confermato Thomas Manfredini. Sempre il Lunano ha confermato (per l’undicesima stagione) Marco Galletti, classe 1996, centrocampista, estro, talento, tecnica e potenza sono alcune delle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it