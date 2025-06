Il PDP non è un deterrente contro la bocciatura | lo chiarisce il TAR di Brescia Sentenza

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) spesso suscita speranze di promozione, ma una recente sentenza del TAR di Brescia chiarisce un punto cruciale: il PDP non garantisce automaticamente la promozione degli studenti con bisogni educativi speciali. Questa decisione sottolinea che, nonostante le misure compensative, il raggiungimento degli obiettivi minimi rimane imprescindibile. Un messaggio importante per insegnanti, studenti e genitori: la qualità dell'apprendimento è prioritaria.

Una sentenza del TAR di Brescia stabilisce che il Piano Didattico Personalizzato (PDP) non assicura la promozione automatica. La decisione chiarisce i limiti delle misure compensative negli esami finali, sottolineando la necessit√† di raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento. La presenza di un PDP non esclude affatto la bocciatura di un alunno con bisogni educativi . Il PDP non √® un deterrente contro la bocciatura: lo chiarisce il TAR di Brescia Sentenza .