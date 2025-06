Il parco auto di Ravenna invecchia sempre di più | l' età media dei veicoli sale a più di 12 anni in provincia

Il parco auto di Ravenna invecchia sempre di più, con un'età media che ha raggiunto i 12 anni e 4 mesi, un aumento del 4,3% rispetto all'anno precedente. Questa tendenza evidenzia una crescente esigenza di rinnovamento e attenzione alla sicurezza sulle strade provinciali. È il momento di riflettere sulle soluzioni per migliorare la mobilità e garantire veicoli più sicuri e moderni.

Il parco auto circolante in provincia di Ravenna è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle sue strade è arrivata a maggio 2025 a 12 anni e 4 mesi, addirittura il 4,3% in più rispetto ad un anno prima (5,2% a livello regionale). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

