Il Papa contro il riarmo è un problema per Giorgia Meloni

Il Papa si schiera contro il riarmo, sollevando un dibattito acceso e urgente sulla strada della pace. "Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false promesse del militarismo?" invita a riflettere su un tema cruciale, che coinvolge anche le scelte politiche di Giorgia Meloni. La tensione tra diplomazia e conflitto resta al centro delle discussioni mondiali, con il futuro dell’umanità in bilico.

"Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta?

