Il Palmeiras si aggiudica i quarti al Mondiale | fermato il Botafogo di Correa!

Il Palmeiras si impone con autorità negli ottavi di finale del Mondiale per Club, fermando l’avventura del Botafogo di Correa. La sfida, tutta brasiliana, ha visto un gol decisivo di Paulinho che ha segnato il destino della partita. Con questa vittoria, il Palmeiras si proietta verso le fasi finali, mentre il torneo si anima con la prossima sfida tra Benfica e Chelsea, promettendo ancora più emozioni. La competizione continua a sorprendere e accendere gli animi di tifosi e appassionati.

Va in scena Palmeiras-Botafogo, la prima sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il gol di Paulinho ferma l’avventura americana della squadra dell’ex Inter Correa. TUTTO BLOCCATO – Palmeiras-Botafogo apre le danze degli ottavi di finale al Mondiale per Club. Il duello, tutto brasiliano, è il primo della nuova fase del torneo, che questa sera proseguirà con Benfica-Chelsea. Al ‘Lincoln Financial Field’ di Filadelfia non bastano i novanta minuti per decretare il passaggio del turno. Nei due tempi regolamentari, infatti, il risultato sul tabellino segno sempre lo 0-0. Da segnalare, nella seconda frazione di gioco, l’ingresso in campo di Joacquin Correa passato al servizio del Botafogo dopo aver salutato per sempre l’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Palmeiras si aggiudica i quarti al Mondiale: fermato il Botafogo di Correa!

