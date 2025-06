Il Palazzo del Freddo di Fassi e il Telegelato Giuseppina | il delivery prima delle app

Nel cuore di questa tradizione si trova il Palazzo del Freddo di Fassi e il telegelato Giuseppina, pionieri del delivery ante digitale. Prima delle app e dei rider, c’era già chi aveva trovato il modo di portare il gelato direttamente a casa, sfidando il sole cocente e le strade affollate. La loro storia è un omaggio all’ingegno di un’epoca in cui il gusto aveva già capito di non voler aspettare. E ancora oggi, questa tradizione continua a deliziarci, dimostrando che il vero comfort non ha bisogno di tecnologia.

L’arrivo dell’estate fa rima con  aria condizionata per qualcuno, ferie per molti, ma gelato per tutti. Unico cavillo, il tragitto che collega la propria abitazione o il posto di lavoro alla gelateria di fiducia, perché ciò implica il dover affrontare il sole cocente che brucia l’asfalto. Nessun problema, però: la soluzione è nota da più di un secolo. Di sicuro da molto prima dell’arrivo delle app di food delivery e dei rider in bicicletta. Nel cuore di Roma, tra le mura del celebre Palazzo del Freddo, la Gelateria Fassi custodisce una storia che affonda le radici in oltre 140 anni di tradizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Palazzo del Freddo di Fassi e il Telegelato Giuseppina: il delivery prima delle app

