Il Pala Colle dell’Ara sarà gestito dal Magic Basket con il Città di Chieti

Il Pala Colle dell’Ara, cuore pulsante dello sport a Chieti, ha un nuovo volto grazie alla collaborazione tra Magic Basket e Città di Chieti. Questa assegnazione triennale rappresenta un passo importante per valorizzare le strutture sportive locali e promuovere l’attività sportiva nel territorio. Un’opportunità che apre nuove prospettive per atleti, appassionati e tutta la comunità, consolidando il ruolo del palazzetto come fulcro di entusiasmo e crescita.

Il Pala Colle dell’Ara ha un nuovo gestore. La struttura sportiva è stata assegnata per un triennio all’associazione temporanea di imprese (Ati) formata da Magic Basket Chieti e Città di Chieti. “Una buona notizia per l’impianto e per lo sport del territorio – ha commentato l’assessore allo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: chieti - pala - magic - basket

Chieti, studenti e Comune uniti contro la povertà educativa al Pala Ud’A - Gli studenti di Chieti si sono uniti al Comune al Pala Ud’A per combattere la povertà educativa. Il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone hanno portato il loro saluto, sottolineando l'importanza di momenti di aggregazione e solidarietà per promuovere un’istruzione inclusiva e accessibile a tutti.

Il Pala Colle dell’Ara sarà gestito dal Magic Basket con il Città di Chieti https://ift.tt/DnhlA2Y https://ift.tt/qr6KhAE Vai su X

Pala Colle dell’Ara: affidata la gestione triennale a Magic Basket e Città di Chieti; Magic Basket Chieti-Basket Gubbio 55-66. Stefano Razzi: Una dimostrazione di come possiamo giocare; Il Magic riporta a Chieti lo Special One Renato Castorina: è ufficiale.

Magic Basket Chieti, tra i sostenitori arriva Gianni Di Cosmo - Di Cosmo, già presidente della Pallacanestro Chieti nei campionati di Serie A e Serie B nazionale, conferma così il suo legame con il basket locale, scegliendo di supportare concretamente l’attività d ... Riporta chietitoday.it

Magic Basket Chieti: presentazione in grande stile al PalaDayco - Iniziata ufficialmente la stagione 2013/2014 per la Società teatina. Secondo chietitoday.it