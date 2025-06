Il paese si ferma per Matteo | Non possiamo andare avanti come se nulla fosse

Il paese si ferma per Matteo, un gesto che va oltre la semplice commemorazione: è un momento di riflessione collettiva sulla fragilità della vita e sul valore di ogni istante. Oggi pomeriggio alle 15, nel Duomo di Chiari, si terranno i funerali del giovane bagnino Matteo Formenti, vittima di un tragico destino. La proclamazione del lutto cittadino invita tutti a ricordare non solo il ragazzo, ma anche l’importanza di valorizzare ogni momento condiviso.

Si celebrano oggi pomeriggio alle 15, nel Duomo di Chiari, i funerali di Matteo Formenti, il bagnino 36enne trovato morto mercoledì a Cologne. Il sindaco Gabriele Zotti ha proclamato per la giornata il lutto cittadino: un gesto simbolico ma anche concreto, che invita la città alla riflessione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Matteo Salvini, la sfida in Aula: "Faremo tornare i giovani nel nostro Paese" - Matteo Salvini lancia una nuova sfida in aula per riportare i giovani in Italia. Con una proposta di legge firmata da Luca Toccalini, la Lega punta a incentivare il rientro dei giovani nel Paese, introducendo misure come una flat tax al 5%.

Il paese si ferma per Matteo: "Non possiamo andare avanti come se nulla fosse" - C'è un uomo di 37 anni che affronta un pomeriggio di lavoro in piscina, come ogni giorno, in un venerdì caldissimo di giugno. informazione.it scrive

Matteo Ricci non si ferma: «Ferrovia, pronto a collaborare per i fondi: coinvolgerò l’Europa» - MSN - PESARO Non si sa se l’incipit sia stato “caro ministro” ma è sicuro che la lettera annunciata sabato dall’europarlamentare dem Matteo Ricci al convegno sul futuro della ferrovia adriatica ... Come scrive msn.com