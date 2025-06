Il nuovo piano fiscale di Trump scatena le critiche di Musk | Folle e distruttivo eliminerà milioni di posti di lavoro

Il nuovo piano fiscale di Trump sta scatenando un acceso dibattito, con Elon Musk che non risparmia critiche feroci. Il miliardario ha definito la proposta «assolutamente folle e distruttiva», prevedendo la perdita di 224 milioni di posti di lavoro e un grave danno strategico per gli Stati Uniti. La controversia si infiamma, mettendo in discussione le conseguenze di questa riforma fiscale. Ma quali saranno davvero gli effetti di questa decisione sul futuro economico americano?

Elon Musk sferra un duro attacco alla proposta di legge firmata da Donald Trump per tagliare le tasse e aumentare la spesa per la difesa. In un post pubblicato su X, il miliardario ha definito il provvedimento « assolutamente folle e distruttivo ». «La più recente bozza del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un danno strategico immenso al nostro Paese!», ha scritto ancora Musk. «Distribuisce sovvenzioni a industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro». June 28, 2025 La posizione di Musk. Le critiche di Musk arrivano a poche settimane dalla fine di una disputa pubblica tra lui e Trump, scoppiata proprio in seguito alla posizione del fondatore di Tesla e SpaceX contro alcune misure economiche contenute nei precedenti progetti legislativi repubblicani. 🔗 Leggi su Open.online

