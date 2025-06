Il nuovo Lazzabaretto rilancia anche la Mole | Un luogo di cultura e un contenitore vivo

Il Lazzabaretto, cuore pulsante della cultura anconetana, si prepara a risplendere ancora una volta questa estate. La Mole Vanvitelliana si riconferma un punto di riferimento irrinunciabile, un contenitore vivo di eventi e creatività che coinvolge tutta la città . Dopo le preoccupazioni dello scorso anno, la rinascita è ormai imminente: il nuovo Lazzabaretto rilancia con entusiasmo, dimostrando come la cultura possa essere un motore di comunità e rinascita.

Notizia importante per gli anconetani: anche questa estate il Lazzabaretto ci sarà . Lo spazio della Mole Vanvitelliana è diventato un tale irrinunciabile punto di riferimento che, quando lo scorso anno se ne paventò la chiusura, mezza città insorse. L'inaugurazione è prevista per oggi, anche se ieri mattina, guardando la storica location, non lo si sarebbe detto. I lavori erano molto 'in corso'. D'altronde Michele Cantarini, presidente di Arci Marche, non nasconde le difficoltà incontrate: "Facendo lo slalom tra un cantiere e l'altro, con il supporto degli uffici e dei tecnici comunali siamo riusciti in tre settimane ad organizzare a rassegna e ad attrezzare la nuova sede".