Il Napoli va avanti per Lucca ma non molla la pista Nunez

Il Napoli si muove con determinazione: mentre l’obiettivo principale è Lucca, la strategia non esclude Nunez. La dirigenza partenopea sta lavorando intensamente per rinforzare il reparto avanzato, puntando a una rosa competitiva e pronta a conquistare nuovi traguardi. La sfida è aperta, e il mercato potrebbe riservare sorprese sorprendenti. Continua a leggere per scoprire tutte le novità sul mercato azzurro.

Le strategie dei partenopei per rinforzare il reparto avanzato. Continua il lavoro per la dirigenza partenopea per rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister.

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter - La Serie A si riapre con una lotta scudetto avvincente: il Napoli frena contro il Genoa, lasciando spazio a nuove opportunità.

Darwin Nunez ha detto sì al Napoli: parte la trattativa con il Liverpool ? Il Napoli sogna un altro grande colpo ad effetto, un giocatore di livello internazionale da regalare a Conte dopo De Bruyne. L’attenzione di Manna si è concentrata su Darwin Núñez, redu Vai su Facebook

Lucca, accordo con l’Udinese: ma il Napoli non molla Nunez. Le cifre – Mediaset; Lucca-Napoli, Gazzetta: possibile una contropartita, ma occhio alla pista spagnola! La richiesta dell'Udinese; KISS KISS - Napoli, avanti tutta su Nunez: congelata la trattativa per Lucca.

KISS KISS - Clamoroso Napoli: avanti tutta su Nunez, Lucca "congelato" - La redazione di Kiss Kiss riferisce della forte volontà del Napoli di chiudere quanto prima per l'attaccante Darwin Nunez. Da msn.com

ULTIM’ORA/ Sky sul mercato del Napoli: “Sancho è stato mollato, ecco chi arriverà in azzurro” - Il Napoli saluta l'opzione Sancho, così ne parla Sky Sport nella sua edizione odierna. Scrive msn.com