Il Napoli ha provato a prendere Jimenez dal Milan

Il mercato estivo si infiamma con il tentativo del Napoli di portare Jimenez dal Milan, un colpo che avrebbe potuto rafforzare ulteriormente la rosa azzurra. Nonostante il fallimento della trattativa, il club di ADL non si ferma e continua a cercare le occasioni migliori per sorprendere i tifosi. Scopriamo quali altre strategie stanno mettendo in atto per rendere questa stagione indimenticabile.

Il club di ADL ha provato senza successo per il terzino spagnolo del Milan. Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

