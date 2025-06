Il Napoli guarda a Gennaro Borrelli come rinforzo a costo zero

Il Napoli è sempre attento alle opportunità di rafforzamento, e una delle piste più interessanti porta a Gennaro Borrelli, un talento che potrebbe arrivare a costo zero. Secondo Sky Sport, la società partenopea sta valutando questa opzione come soluzione conveniente ma promettente per arricchire la rosa. Con un occhio al futuro e alle occasioni di mercato, il club azzurro si prepara a sorprendere ancora: la strada verso nuovi successi potrebbe partire proprio da questa scelta strategica.

Attaccante a sorpresa per il Napoli Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, oltre agli obiettivi primari come Nunez e Lucca, il Napoli starebbe lavorando all'acquisto di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 che si svincolerà dal Brescia.

