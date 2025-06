Il Napoli aveva offerto 30 milioni di euro per Francesco Pio Esposito

Il Napoli ha tentato di assicurarsi il promettente Francesco Pio Esposito, offrendo ben 30 milioni di euro all’Inter. Un investimento ambizioso per rinforzare il proprio attacco e puntare sui giovani talenti italiani. La trattativa, ora in standby, potrebbe riaccendersi con la finestra di mercato aperta. Resta da chiedersi se questa mossa cambierà gli equilibri tra le due big del calcio italiano.

Il Napoli ha provato a strappare nei mesi scorsi all'Inter, con un'offerta importante, il giovane e talentuosissimo attaccante originario di Castellammare di Stabia ora protagonista al Mondiale per Club con i nerazzurri. "Il Napoli ha offerto un po' di tempo fa 30 milioni di euro all'Inter.

