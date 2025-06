Il Napoli aumenta la pressione per Beukema

Il Napoli intensifica i propri sforzi per assicurarsi Sam Beukema, un obiettivo strategico per rafforzare la difesa. Il giocatore, desideroso di nuova sfide, vede questa come un’opportunità cruciale di crescita professionale, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport. Con Manna che si schiera al suo fianco, il trasferimento potrebbe rappresentare un cambio decisivo nella carriera di Beukema e un passo importante per il Napoli nel rafforzare la rosa. Per il...

Il Napoli  sta spingendo al massimo per Sam Beukema. Anche perchĂ© un grande alleato di Manna è proprio il giocatore, scrive quest’oggi il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo racconta che il difensore centrale ha voglia di saltare su quel famoso treno di cui aveva parlato a fine stagione in un’intervista sul futuro rilasciata in Olanda. Per il centrale del Bologna il passaggio al Napoli è un’occasione importante di crescita. Per il Napoli il giocatore rappresenta un tassello per migliorare il pacchetto di centrali considerando una stagione lunga ed estenuante con tante competizioni da giocare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il Napoli aumenta la pressione per Beukema

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - aumenta - pressione

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

BEUKEMA VUOLE IL NAPOLI Il centrale secondo quanto riportato da Sky sta facendo pressione al Bologna per essere ceduto agli azzurri Vai su Facebook

Beukema, prima offerta rifiutata dal Bologna! In arrivo la seconda; Napoli, non solo Ndoye e Beukema: occhi su Lang e Scalvini; Napoli, sprint per Beukema: il difensore spinge per Conte. Nunez supera Lucca nelle gerarchie offensive.

Ceccarini: "Napoli, aumenta il pressing su Beukema. Due le alternative per la difesa" - MSN - Conclusione di Ceccarini sui rivali partenopei: "E in casa Bologna guarda anche il Napoli, che sta aumentando il pressing su Beukema. Come scrive msn.com

Il Napoli insiste per Beukema - Gianluca Di Marzio - Jens Odgaard e Sam Beukema, Bologna (Imago) Molto attivo, dunque, il Napoli in questi primi giorni di mercato su tutti i fronti: oltre a Gatti c’è anche il giocatore dei rossoblù. Si legge su gianlucadimarzio.com