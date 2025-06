Il Musazzi nato per la presa in giro | La mia idea nata una sera per caso Mia mamma si vergogna dei miei video

Il Musazzi, noto anche come Il Musazzi, ha sempre avuto una straordinaria capacità di prendere in giro le cose e le persone, trasformando l'umorismo in un vero e proprio talento. La sua idea, nata quasi per caso tra amici, si è evoluta in format social di successo, tra cui il celebre 'Vita da influencer'. Stefano Musazzi sapeva fin da subito di aver trovato la sua strada: quella di far sorridere il pubblico, anche quando la sua stessa famiglia si vergogna dei suoi video.

Sui social ha due format, uno dei quali ormai è famosissimo. Si chiama 'Vita da influencer' ed è nato da un'idea improvvisa una sera tra amici. Ma Stefano Musazzi, in arte Il Musazzi, sapeva che prima o poi sarebbe diventato qualcuno: "Io ho sempre avuto la propensione nel prendere in giro le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

