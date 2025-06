Il monito del questore | Chi ha girato il video ha sbeffeggiato i colleghi

Il questore Lucio Pennella conclude il suo incarico a Ravenna con un monito forte e chiaro: l’uso improprio dei social può minare l’autorità e la fiducia tra le forze dell’ordine e la comunità. Tra ricordi di emergenze, tensioni iniziali con i tifosi e operazioni di polizia, l’ultima notizia riguarda l’arresto di un giovane protagonista di un gesto violento. La sua esperienza lascia un esempio importante: il rispetto della legalità è la vera priorità.

Il ricordo dell’ alluvione di maggio 2023, arrivata proprio pochi giorni dopo il suo insediamento, il rapporto con i tifosi del Ravenna Calcio – inizialmente teso ma poi migliorato – e la notizia dell’ultima ora: l’ arresto del giovane che ha sfondato il finestrino della volante a Marina di Ravenna per poi fuggire. Sono questi i tre elementi che il questore Lucio Pennella, che dal primo luglio lascerà Ravenna per dirigere la Questura di Modena, ha voluto citare nel suo saluto alla cittadinanza. "Quando sono arrivato a Ravenna ci voleva il canotto – ricorda -. Il periodo dell’alluvione è stato molto impegnativo e sono subito entrato nel vivo dell’attività, riscontrando l’alto livello di professionalità dei colleghi, non solo della Polizia ma di tutte le Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it