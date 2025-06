Il Modena annuncia Chichizola Ma la porta non è ancora chiusa

Il Modena dà il benvenuto a Leandro Chichizola, portando esperienza e affidabilità tra i pali. Con la partenza ormai certa di Riccardo Gagno, dopo sei stagioni memorabili, la squadra punta a rinforzarsi in difesa per invertire la rotta e costruire un futuro più solido. Tuttavia, il colloquio tra club e altri candidati non si è ancora concluso: la porta, insomma, non è ancora del tutto chiusa.

Il rinnovamento del Modena inizia dalla difesa, il reparto che nella scorsa stagione ha lasciato più a desiderare, con 50 reti subite. È ormai data per certa la partenza di Riccardo Gagno dopo ben sei stagioni in gialloblù, una promozione dalla C alla B e una rete diventata leggendaria anche perché determinante per il salto di categoria. Ieri è stato infatti annunciato l'arrivo dell'argentino Leandro Chichizola 35 anni, nell'ultima stagione allo Spezia, che ha firmato un contratto biennale. Chichizola arriva in gialloblù a chiudere una carriera iniziata nel River Plate, proseguita in Italia con lo Spezia, in Spagna con il Getafe e il Cartagena, ancora in Italia con il Perugia, il Parma e di nuovo lo Spezia.

